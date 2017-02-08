В Уфе мужчина убил собутыльника и сжёг труп

Кировский суд Уфы вынес приговор 39-летнему Вячеславу Алексееву, обвиняемому в убийстве и сокрытии следов преступления.
Как пояснили в прокуратуре Башкирии, семь лет назад Алексеев вместе с погибшим вместе распивали спиртное в загородном доме, в ходе застолья возникла ссора, и Алексеев ударил собутыльника топором. Чтобы скрыть следы преступления, убийца вместе с товарищем запер свою беременную жену в бане и сжёг тело, а останки вывез на берег реки Уфа и сбросил с обрыва. Супруга была невольным свидетелем произошедшего.
6 лет погибший числился пропавшим без вести, а супруга никому не рассказывала о совершённом преступлении. В прошлом году в семье произошёл разлад, и она, желая отомстить мужу, рассказала о преступлении полиции.
Кировский районный суд Уфы приговорил убийцу к девяти годам лишения свободы в колонии строго режима.