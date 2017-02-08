В Уфе мужчина убил собутыльника и сжёг труп

Как пояснили в прокуратуре Башкирии, семь лет назад Алексеев вместе с погибшим вместе распивали спиртное в загородном доме, в ходе застолья возникла ссора, и Алексеев ударил собутыльника топором. Чтобы скрыть следы преступления, убийца вместе с товарищем запер свою беременную жену в бане и сжёг тело, а останки вывез на берег реки Уфа и сбросил с обрыва. Супруга была невольным свидетелем произошедшего.