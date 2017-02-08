В Башкирии ФГУП задолжал своим работникам более 9 миллионов рублей

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы 39 сотрудникам сельхозпредприятия, входящего в структуру Башкирского государственного аграрного университета, ещё 28 сотрудников не полностью получали зарплату. Общий долг «Учебно-опытного хозяйства «Миловское» Башкирского государственного аграрного университета составил более девяти миллионов рублей.
- По версии следствия, с марта по октябрь 2015 года, имея задолженность по заработной плате свыше 5 миллионов рублей перед 39 работниками предприятия и частично невыплаченный долг по заработной плате в размере около 4 миллионов рублей перед 28 работниками, руководство не приняло мер к погашению задолженности. При этом организация располагала возможностью погасить задолженность, имея на счетах более 18 миллионов рублей, но эти средства были направлены на расчёты с поставщиками и контрагентами и выдачу в подотчёт, - рассказали в пресс-службе следственного комитета.
После начала проверки предприятие, опасаясь ответственности, сократило сумму задолженности до 1,2 миллиона рублей.
Уголовное дело возбуждено по 145.1 УК РФ (полная и частичная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).
Полная выплата заработной платы стоит на контроле прокуратуры.