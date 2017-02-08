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В Башкирии ФГУП задолжал своим работникам более 9 миллионов рублей

8 февраля 2017, 08:35
Выплачивать долг сотрудникам начали после прокурорского вмешательства.

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы 39 сотрудникам сельхозпредприятия, входящего в структуру Башкирского государственного аграрного университета, ещё 28 сотрудников не полностью получали зарплату. Общий долг «Учебно-опытного хозяйства «Миловское» Башкирского государственного аграрного университета составил более девяти миллионов рублей.

- По версии следствия, с марта по октябрь 2015 года, имея задолженность по заработной плате свыше 5 миллионов рублей перед 39 работниками предприятия и частично невыплаченный долг по заработной плате в размере около 4 миллионов рублей перед 28 работниками, руководство не приняло мер к погашению задолженности. При этом организация располагала возможностью погасить задолженность, имея на счетах более 18 миллионов рублей, но эти средства были направлены на расчёты с поставщиками и контрагентами и выдачу в подотчёт, - рассказали в пресс-службе следственного комитета.

После начала проверки предприятие, опасаясь ответственности, сократило сумму задолженности до 1,2 миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено по 145.1 УК РФ (полная и частичная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Полная выплата заработной платы стоит на контроле прокуратуры.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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