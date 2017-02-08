В Башкирии ФГУП задолжал своим работникам более 9 миллионов рублей

- По версии следствия, с марта по октябрь 2015 года, имея задолженность по заработной плате свыше 5 миллионов рублей перед 39 работниками предприятия и частично невыплаченный долг по заработной плате в размере около 4 миллионов рублей перед 28 работниками, руководство не приняло мер к погашению задолженности. При этом организация располагала возможностью погасить задолженность, имея на счетах более 18 миллионов рублей, но эти средства были направлены на расчёты с поставщиками и контрагентами и выдачу в подотчёт, - рассказали в пресс-службе следственного комитета.