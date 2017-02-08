В Башкирии чиновники 1,2 га земли присвоили незаконно

Муниципалитет выступил соучредителем унитарной некоммерческой организации, и в марте 2015 года администрация передала ей 1,2 га земли в селе Дмитриевка Уфимского района в качестве имущественного взноса. Такое незаконное распоряжение землей нарушило права более 1,1 тысячи граждан, которые имели право на бесплатное ее получение.