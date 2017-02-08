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В Башкирии чиновники 1,2 га земли присвоили незаконно

8 февраля 2017, 11:44
Тем самым нарушили права более 1,1 тысячи граждан.

Граждане, которые имели право на льготное получение земли, направили коллективное обращение в прокуратуру из-за нарушения их прав, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Муниципалитет выступил соучредителем унитарной некоммерческой организации, и в марте 2015 года администрация передала ей 1,2 га земли в селе Дмитриевка Уфимского района в качестве имущественного взноса. Такое незаконное распоряжение землей нарушило права более 1,1 тысячи граждан, которые имели право на бесплатное ее получение.

Прокуратура Уфимского района обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной, суд доводы прокуратуры удовлетворил.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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