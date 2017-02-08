Подведены итоги конкурса переводчиков, посвященного 100-летию Мустая Карима

Также на прошлой неделе в Доме Правительства прошло первое заседание Оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Народного поэта. К тому же, по словам первого проректора Литературного института им. А.М.Горького профессора Людмилы Царевой, на одной из ближайших научно-практических конференций института состоится презентация Дома национальных литератур, который будет создан на базе вуза по поручению Владимира Путина. Попечительский совет нового федерального проекта возглавит внук Народного поэта Башкортостана и учредитель Фонда имени Мустая Карима – Тимербулат Каримов.