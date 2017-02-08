Подведены итоги конкурса переводчиков, посвященного 100-летию Мустая Карима

- Перед конкурсантами стояла довольно сложная задача – художественный перевод при ограниченном времени, - рассказала директор Фонда имени Мустая Карима Альфия Каримова. – Отрадно видеть, что молодые люди успешно с ней справились.
В качестве конкурсной работы для второго тура был выбран ранее не переведенный на русский язык рассказ башкирского писателя и журналиста Фарзаны Акбулатовой «Ягоды созрели».
В разговоре с корреспондентом Медиакорсети Альфия Каримова также выразила надежду, что и в будущем юные переводчики уделят внимание творческому наследию Народного поэта Башкортостана.
- Несмотря на то, что поэтические произведения Мустая Карима уже переведены, мы бы хотели, чтобы кто-то из юных переводчиков взялся за альтернативный перевод, - добавила Альфия Каримова. – Возможно, им удастся более точно передать красоту и любовь, которыми пронизаны папины стихи, - любовь к жизни, к близким, к республике и всей нашей стране.
Также на прошлой неделе в Доме Правительства прошло первое заседание Оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Народного поэта. К тому же, по словам первого проректора Литературного института им. А.М.Горького профессора Людмилы Царевой, на одной из ближайших научно-практических конференций института состоится презентация Дома национальных литератур, который будет создан на базе вуза по поручению Владимира Путина. Попечительский совет нового федерального проекта возглавит внук Народного поэта Башкортостана и учредитель Фонда имени Мустая Карима – Тимербулат Каримов.
На фото: директор Фонда имени Мустая Карима Альфия Каримова, директор Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди РБ Айгуль Муратова, первый проректор Литературного института им. А.М.Горького, профессор Людмила Царева, заместитель директора Башкирского книжного издательства «Китап» им. З.Биишевой Фарит Ахмадиев, сценарист, переводчик, поэт Зухра Буракаева, главный редактор газеты «Истоки» Айдар Хусаинов, научный сотрудник Национальной библиотеки, к.философ.н., доцент Альбина Бикбулатова.