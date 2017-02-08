Подарки учителям: что можно и что нельзя

По данным Медиакорсети, письмо распространялось в ряде уфимских школ и детсадов. Учителям, например, почти ничего не объясняли и те подписывались под документом, что ознакомились с ним. Кому-то на словах объясняли, что теперь нельзя получать подарки от родителей. И это разумеется вызвало вопросы: что можно, а что нельзя дарить или получать в качестве подарков.