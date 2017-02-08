Бюджет Башкирии 2017 года увеличили на 17 миллиардов

Сегодня на заседании профильного комитета Госсобрания министр финансов Башкирии Рида Субхангулова представила депутатам новые цифры по бюджету республики. Доходная часть бюджета увеличилась на 17 миллиардов рублей и теперь составляет 145 миллиардов рублей. Соответственно увеличились и расходы - на почти 18 миллиардов рублей, и они составляют более 156 миллиардов. Дефицит бюджета составил более 10 миллиардов рублей. В первую очередь поправки связаны с поступлением денежных средств из федерального бюджета.
- Это позволило нам увеличить на 5 миллиардов финансирование республиканской адресной инвестиционной программы, это позволит профинансировать в том числе и строительство объектов, запланированных к 100-летию Башкортостана, - отметила министр финансов Рида Субхангулова. – На 3 миллиарда 415 миллионов мы смогли увеличить объемы дорожного фонда. 1 миллиард рублей Башкирия получила из федерального бюджета на ремонт аварийных участков дорог в Уфе. Впервые в республике создан фонд развития промышленности. Из него будут финансироваться проекты, которые будут развивать эту отрасль экономики. Объем фонда – 100 миллионов рублей.