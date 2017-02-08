Бюджет Башкирии 2017 года увеличили на 17 миллиардов

- Это позволило нам увеличить на 5 миллиардов финансирование республиканской адресной инвестиционной программы, это позволит профинансировать в том числе и строительство объектов, запланированных к 100-летию Башкортостана, - отметила министр финансов Рида Субхангулова. – На 3 миллиарда 415 миллионов мы смогли увеличить объемы дорожного фонда. 1 миллиард рублей Башкирия получила из федерального бюджета на ремонт аварийных участков дорог в Уфе. Впервые в республике создан фонд развития промышленности. Из него будут финансироваться проекты, которые будут развивать эту отрасль экономики. Объем фонда – 100 миллионов рублей.