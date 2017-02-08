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Бюджет Башкирии 2017 года увеличили на 17 миллиардов

8 февраля 2017, 11:39
Внесены поправки в бюджет по доходной части.

Сегодня на заседании профильного комитета Госсобрания министр финансов Башкирии Рида Субхангулова представила депутатам новые цифры по бюджету республики. Доходная часть бюджета увеличилась на 17 миллиардов рублей и теперь составляет 145 миллиардов рублей. Соответственно увеличились и расходы - на почти 18 миллиардов рублей, и они составляют более 156 миллиардов. Дефицит бюджета составил более 10 миллиардов рублей. В первую очередь поправки связаны с поступлением денежных средств из федерального бюджета.

- Это позволило нам увеличить на 5 миллиардов финансирование республиканской адресной инвестиционной программы, это позволит профинансировать в том числе и строительство объектов, запланированных к 100-летию Башкортостана, - отметила министр финансов Рида Субхангулова. – На 3 миллиарда 415 миллионов мы смогли увеличить объемы дорожного фонда. 1 миллиард рублей Башкирия получила из федерального бюджета на ремонт аварийных участков дорог в Уфе. Впервые в республике создан фонд развития промышленности. Из него будут финансироваться проекты, которые будут развивать эту отрасль экономики. Объем фонда – 100 миллионов рублей.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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