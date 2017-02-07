В Уфе Шакшу и аэропорт могут соединить трамвайные линии

- По проекту администрация Уфы хочет соединить север и юг столицы, и маршрут может протянуться от микрорайона Шакша до уфимского аэропорта. Предполагается, что движение скоростных трамваев будет осуществляется по специально построенным воздушным эстакадам, - пояснил Калимуллин. – Китайские коллеги высказали свою заинтересованность данным проектом, тем более у них есть опыт строительства таких транспортных маршрутов.