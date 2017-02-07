В Уфе «Лексус» сбил школьницу

В Кировском районе Уфы в аварии с участием «Дэу Нексии» и «Лады Гранты» травмы получили 18-летняя и 16-летняя пассажирки второй машины. Они обе доставлены в больницу. А на улице Рихарда Зорге 25-летняя автомобилистка, которая была лишена прав, совершила наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре».