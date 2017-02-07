mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе директор сети автозаправок пойдет под суд

7 февраля 2017, 11:20
Мужчина не выплачивал своим сотрудникам зарплату.

Прокуратура Кировского района Уфы заинтересовалась директором сети автозаправок ООО «Интеграл-Нефтепродукт» 37-летним Ильдаром Ганеевым. По данным правоохранителей бизнесмен 7 месяцев не выплачивал своим подчинённым зарплату. 209 тысяч рублей пропали в неизвестном направлении.

Хотя деньги на счетубыли, Ильдар Ганеев решил потратить свыше 89 миллионов рублей на расчеты с поставщиками и контрагентами.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту длительной невыплаты зарплаты работникам. Вину он свою не признает, но в ходе следствия выплатил гражданам то, что им полагалось по закону. Сейчас уголовное дело находится в мировом суде.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
А мы чем хуже? Как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07