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В Башкирии мужчина напал на своего собутыльника и выпрыгнул с четвёртого этажа

7 февраля 2017, 12:55
Бывший осуждённый попытался убить своего «соседа» по колонии.

В Башкирии следователи предъявили обвинение в покушении на убийство 24-летнему жителю города Октябрьский.

По версии следствия трое мужчин, ранее отбывавших наказание в одной исправительной колонии, вместе распивали спиртное. В ходе застолья завязалась словесная перепалка, и один из мужчин взялся за нож. До того, как их разняли, он успел нанести обидчику несколько ударов колющих ударов.

Когда на место приехали скорая помощь и полицейские, нападавший попытался скрыться и выпрыгнул с четвёртого этажа. Стражи порядка обнаружили его во дворе с переломом ноги.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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