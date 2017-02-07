В Башкирии мужчина напал на своего собутыльника и выпрыгнул с четвёртого этажа

По версии следствия трое мужчин, ранее отбывавших наказание в одной исправительной колонии, вместе распивали спиртное. В ходе застолья завязалась словесная перепалка, и один из мужчин взялся за нож. До того, как их разняли, он успел нанести обидчику несколько ударов колющих ударов.