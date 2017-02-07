В Башкирии многотонный тягач протаранил легковушку, есть жертвы

19-летний житель Татышлинского района, управлявший ВАЗ 21099, погиб в результате столкновения с тягачом «Volvo», 17-летняя пассажирка чудом осталась жива, её доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Как сообщили в ГИБДД Башкирии, по предварительным данным в столкновении виноват водитель большегруза.