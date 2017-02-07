Уфимка получит компенсацию за собачьи укусы

30-летняя уфимка в августе 2016 года пришла в гости к знакомым. Когда девушка стояла в тамбуре, из соседней квартиры выбежал питбуль без намордника и цапнул женщину за ногу, чем нанес вред здоровью средней тяжести. Хозяин питомца отогнать даже не попытался. С несколькими ранениями девушку доставили в больницу.