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Уфимец зарубил топором своего свата

7 февраля 2017, 17:18
Трагедия произошла в одном из дачных кооперативов под Уфой.

Уфимец зарубил своего собутыльника топором, сообщили в следственном комитете.

По версии следствия 59-летний мужчина приехал в гости в один из дачных кооперативов под Уфой, его пригласил туда его сват. В ходе застолья мужчины повздорили, и тогда он взялся за топор. После того как он осознал, что натворил, он позвонил своим родственникам и сообщил, что убил проникшего в дом воришку.

Сейчас задержанному предъявили обвинение в убийстве, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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