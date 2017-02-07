Уфимец зарубил топором своего свата

По версии следствия 59-летний мужчина приехал в гости в один из дачных кооперативов под Уфой, его пригласил туда его сват. В ходе застолья мужчины повздорили, и тогда он взялся за топор. После того как он осознал, что натворил, он позвонил своим родственникам и сообщил, что убил проникшего в дом воришку.