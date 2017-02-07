Рустэм Хамитов назначил главного по кадрам в свою администрацию

Глава Башкирии Рустэм Хамитов назначил нового руководителя управления по вопросам госслужбы и кадровой политики своей администрации. Им стал Рустем Хайдаров, до этого руководивший отделом государственной гражданской и муниципальной службы в этом управлении. Распоряжение главы региона было подписано 3 февраля, а сегодня опубликовано на официальном сайте нормативно-правовой информации.