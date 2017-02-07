Кремль начал готовиться к президентской кампании - Аббас Галлямов

- Очевидно, что Кремль начал готовиться к президентской кампании. Неэффективные губернаторы уходят, на их место назначают молодежь, которой предстоит решать нерешенные проблемы и обеспечить тем самым если и не рост рейтингов, то хотя бы их стабилизацию. Население хочет обновления, поэтому кадровые замены ему в подавляющем большинстве случаев нравятся, - подчеркнул Аббас Галлямов. - Ситуация в Башкирии неоднозначна. С одной стороны, все достаточно спокойно, коллапса не наблюдается; с другой - налицо снижение эффективности политической машины республиканских властей. По сравнению с думскими выборами 2011-го года, среди всех городов-миллионников Уфа оказалась лидером падения результатов "Единой России". Предсказать поэтому, что решит Кремль относительно Башкирии, я не возьмусь.