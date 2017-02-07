Как выгодно купить квартиру в Уфе

Наиболее популярная программа на рынке новостроек – ипотека без первого взноса. Она особенно востребована среди молодых людей и семей, которые имеют стабильный заработок, но пока не имеют собственных сбережений. Большим спросом также пользуется обмен вторичного жилья на новую квартиру, или трейд-ин. Например, один из ведущих республиканских застройщиков – Группа Компаний «Госстрой», реализуя эту программу, избавляет своих клиентов от поисков покупателя для «вторички» и берет все эти хлопоты на себя. Среди главных плюсов трейд-ин – быстрая и объективная оценка недвижимости и возможность использовать ипотечный кредит на оставшуюся сумму. Тем, кто уверен в собственных финансовых возможностях, застройщик предлагает беспроцентную рассрочку.