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Как выгодно купить квартиру в Уфе

7 февраля 2017, 04:05
Беспроцентная рассрочка для тех, кто уверен в своих возможностях.

Улучшение жилищных условий – пожалуй, самый насущный вопрос для любой семьи. Но, к сожалению, многим покупка новых квадратных метров не по карману. И потому столь желанное приобретение порой приходится откладывать на неопределенный срок. Но поводов для переживаний становится все меньше. Крупные застройщики принимают во внимание заботы и пожелания будущих новоселов и идут им навстречу, предлагая удобные и выгодные программы покупки жилья.

Наиболее популярная программа на рынке новостроек – ипотека без первого взноса. Она особенно востребована среди молодых людей и семей, которые имеют стабильный заработок, но пока не имеют собственных сбережений. Большим спросом также пользуется обмен вторичного жилья на новую квартиру, или трейд-ин. Например, один из ведущих республиканских застройщиков – Группа Компаний «Госстрой», реализуя эту программу, избавляет своих клиентов от поисков покупателя для «вторички» и берет все эти хлопоты на себя. Среди главных плюсов трейд-ин – быстрая и объективная оценка недвижимости и возможность использовать ипотечный кредит на оставшуюся сумму. Тем, кто уверен в собственных финансовых возможностях, застройщик предлагает беспроцентную рассрочку.

К слову, Группа Компаний «Госстрой» одна из первых начала предлагать уфимцам все эти программы и до сих пор успешно их реализует. Являясь одним из ведущих застройщиков региона, ГК «Госстрой» входит в ТОП-3 строительных компаний республики и в ТОП-150 девелоперов России. Застройщик сотрудничает с ведущими российскими банками, в том числе с государственным участием, а также с региональным оператором АИЖК – ОАО «Уфимское городское агентство ипотечного кредитования».

По вопросам покупки квартир в ГК «Госстрой» обращайтесь в офис продаж по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80. Информация также доступна на сайте gosstroy.info.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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