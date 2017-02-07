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Ирек Ялалов поставил в пример уфимским строителям казахских

7 февраля 2017, 09:45
Глава администрации отметил, что качество строительства в Астане выше, чем в Уфе.

Сегодня, 7 февраля, на оперативном совещании в мэрии Уфы глава администрации Уфы Ирек Ялалов рассказал о своей поездке в столицу Казахстана - Астану. В том числе он затронул сферу строительства, подчеркнув, что качество строительства там выше, чем в Уфе.

- Не обижайтесь, уважаемые коллеги - строители, но качество строительства жилья там повыше, - сказал он.

Он подчеркнул, что в Астане большое внимание уделяется архитектуре и фасадам домов. По его словам, фасады в столице Казахстана строят из натурального камня.

- Они считают, что натуральный камень более естественный для хорошей архитектуры, - сказал он.

При этом, по словам главы администрации, стоимость одного квадратного метра жилья там сопоставима с Уфой «практически один в один».

- Самое главное, чему мы можем поучиться у Астаны, они сотрудничают с ведущими мировыми инженерами, архитекторами, градостроителями, специалистами в области жизнедеятельности городов. Они готовы поделится с нами. Вы знаете, что Астана является самой северной столицей Евразии и самой холодной столицей мира. Поэтому все вопросы со строительством жилья там решаются с учетом климата. У них перепады от -40 до + 40, - сказал Ирек Ялалов.

Напомним, что 3 февраля был подписан меморандум о побратимстве между Уфой и Астаной.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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