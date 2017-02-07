Ирек Ялалов поставил в пример уфимским строителям казахских

- Самое главное, чему мы можем поучиться у Астаны, они сотрудничают с ведущими мировыми инженерами, архитекторами, градостроителями, специалистами в области жизнедеятельности городов. Они готовы поделится с нами. Вы знаете, что Астана является самой северной столицей Евразии и самой холодной столицей мира. Поэтому все вопросы со строительством жилья там решаются с учетом климата. У них перепады от -40 до + 40, - сказал Ирек Ялалов.