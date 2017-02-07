Ирек Ялалов - главам уфимских районов: Рекламным щитам в городе не место

- А вообще в перспективе, та реклама, которая сейчас имеет место быть в виде всевозможных щитов, я сразу предупреждаю, что этой рекламе в городе не место, ее в городе не будет, - подчеркнул он. - Мы уже три года говорим о переходе на новые форматы, на новые современные виды рекламы.