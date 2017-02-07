Бывшего главу Янаула будут судить по делу о капитальном ремонте

В материалах дела говорится, что 19 сентября 2012 года Илсур Багаув превысил полномочия и подписал акты выполненных работ по капитальному ремонту участка водопровода, при этом следователям удалось доказать, что Багаув знал, что никаких работ не проводилось. Подписанные главой документы помогли вывести из бюджета города более одного миллиона рублей. В 2013 году глава Янаула вновь совершил преступление, на этот раз он по совету своего заместителя подписал документы о надбавке к заработной плате некоторым сотрудникам администрации, якобы за работу с документами, составляющими гостайну, по факту же эти люди не имели доступа к секретам.