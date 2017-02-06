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В Уфе обвалилась крыша под тяжестью снега

6 февраля 2017, 12:18
К счастью, обошлось без пострадавших.

Сегодня, 6 февраля, рано утром обвалилась крыша под тяжестью выпавшего снега, сообщили в пресс-службе администрации Уфы. Случай произошел на улице Пугачева в Демском районе города. Пострадавших не было, электричество и газоснабжение в порядке. Сейчас крышу ремонтируют родственники хозяйки дома.

- Призываем всех собственников жилых домов принять меры по очистке крыш от накопившегося снега, - прокомментировал заместитель начальника Управления гражданской защиты по Кировскому району города Уфы Сергей Грехов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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