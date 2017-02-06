В Уфе обвалилась крыша под тяжестью снега

Сегодня, 6 февраля, рано утром обвалилась крыша под тяжестью выпавшего снега, сообщили в пресс-службе администрации Уфы. Случай произошел на улице Пугачева в Демском районе города. Пострадавших не было, электричество и газоснабжение в порядке. Сейчас крышу ремонтируют родственники хозяйки дома.