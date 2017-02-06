В каких дворах Уфы будут чистить снег 7 февраля

7 февраля комплексную уборку дворов УЖХ районов Уфы проведут по следующим адресам.
Ленинский район:
уборка дворов:
ул. К. Маркса, 33,
Революционная, 28, 30, 32,
Ахметова, 322,
М. Гафури, 19;
очистка кровель домов:
ул. Нуриманова, 23, 23а,
К.Маркса, 36,
Шмидта, 128а,
Пушкина, 35, 35/1.
Советский район:
ул. Комсомольская, 96/2,
Айская, 48, 79/1,
Революционная, 31, 109,
С. Халтурина, 49/2,53/2,
Бессонова, 24/1,
Бакалинская, 60, 60/1,
Р. Зорге, 32/3,
Н. Дмитриева, 21/2,
Заводская, 10,
С. Агиша, 16.
Кировский район:
ул. Г. Горбатова, 3/3,
К.Маркса, 9а,
Менделеева, 9,
Коммунистическая, 85, 87,
Мубарякова, 11/1, 11/3,
Муксинова, 5,
Дуванская, 9, 11.
Демский район:
уборка дворов:
ул. Правды, 23,
Магистральная, 12,
Левитана, 14/3,
Мусоргского, 18/3, 21/1,
Грозненская, 67/4, 67/5,
Ухтомского, 10;
очистка кровель домов:
ул. Магистральная, 7а,
Правды, 20/1,
Таллинская, 18,
Центральная, 51,
Левитана, 21.
Калининский район:
уборка дворов:
ул. Первомайская, 70, 89, 87,
Свободы, 5,
Вологодская, 22/2,
Уссурийская, 27, 31,
Ушакова, 62/1, 64/1,
Советов, 29, 31,
Ферина, 9, 9/1,
Транспортная, 26/4, 26/5,
Победы 6, 8;
очистка кровель домов:
ул. Первомайская, 26, 28, 76, 78,
Интернациональная, 87, 89,
Орджоникидзе, 8, 10,
Б. Хмельницкого, 49, 55,
Кольцевая, 168,
Мечетлинская, 9а,
Коммунальная, 1а,
Майская, 1а,
Петрозаводская, 8, 8а,
Глинки, 7.
Октябрьский район:
уборка дворов:
проспект Октября, 106, 106/1, 136/1, 136/2,
ул. Р. Зорге, 37/1, 37/2, 48/1, 48/2, 50/1,
Шафиева, 31, 31/1, 33,
50 лет СССР, 43, 43/1, 43/2;
очистка кровель домов:
ул. Парковая, 8,
Комсомольская, 127,
Лесотехникума, 10,
Российская, 76/1,
К. Абрамовой, 4,
проспект Октября, 118;
мкр. Сипайлово – ул. Б. Бикбая 12/2, 12/3, 37,
М. Рыльского, 12/2,
Набережная реки Уфы, 1/1, 1/2, 1/3, 29/2, 39, 39/1, 39/2,
М. Жукова 2/3, 2/4,
А. Королева, 8.
Орджоникидзевский район:
уборка дворов:
ул. Мира, 37,
Коммунаров, 26, 62,
Кольцевая, 34, 80,
Кузнецова, 6,
Ш. Руставели, 27,
Б. Хмельницкого, 112, 112/1,
Российская, 15,
Комарова, 18/1;
очистка кровель домов:
ул. Мира, 37,
Коммунаров, 26, 27, 62,
Пионерская, 16/4,
Кольцевая, 34, 80, 96,
Кузнецова, 6,
Б. Хмельницкого, 112, 112/1,
Космонавтов, 7,
Ю. Гагарина, 17, 19,
Свободы, 51, 51/1, 51/2,
Рыбакова, 9, 13,
Ульяновых, 11/3,
проспект Октября, 89/2.