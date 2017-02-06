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В каких дворах Уфы будут чистить снег 7 февраля

6 февраля 2017, 12:08
Администрация города разместила график уборки снега.

7 февраля комплексную уборку дворов УЖХ районов Уфы проведут по следующим адресам.

Ленинский район:

уборка дворов:

ул. К. Маркса, 33,

Революционная, 28, 30, 32,

Ахметова, 322,

М. Гафури, 19;

очистка кровель домов:

ул. Нуриманова, 23, 23а,

К.Маркса, 36,

Шмидта, 128а,

Пушкина, 35, 35/1.

Советский район:

ул. Комсомольская, 96/2,

Айская, 48, 79/1,

Революционная, 31, 109,

С. Халтурина, 49/2,53/2,

Бессонова, 24/1,

Бакалинская, 60, 60/1,

Р. Зорге, 32/3,

Н. Дмитриева, 21/2,

Заводская, 10,

С. Агиша, 16.

Кировский район:

ул. Г. Горбатова, 3/3,

К.Маркса, 9а,

Менделеева, 9,

Коммунистическая, 85, 87,

Мубарякова, 11/1, 11/3,

Муксинова, 5,

Дуванская, 9, 11.

Демский район:

уборка дворов:

ул. Правды, 23,

Магистральная, 12,

Левитана, 14/3,

Мусоргского, 18/3, 21/1,

Грозненская, 67/4, 67/5,

Ухтомского, 10;

очистка кровель домов:

ул. Магистральная, 7а,

Правды, 20/1,

Таллинская, 18,

Центральная, 51,

Левитана, 21.

Калининский район:

уборка дворов:

ул. Первомайская, 70, 89, 87,

Свободы, 5,

Вологодская, 22/2,

Уссурийская, 27, 31,

Ушакова, 62/1, 64/1,

Советов, 29, 31,

Ферина, 9, 9/1,

Транспортная, 26/4, 26/5,

Победы 6, 8;

очистка кровель домов:

ул. Первомайская, 26, 28, 76, 78,

Интернациональная, 87, 89,

Орджоникидзе, 8, 10,

Б. Хмельницкого, 49, 55,

Кольцевая, 168,

Мечетлинская, 9а,

Коммунальная, 1а,

Майская, 1а,

Петрозаводская, 8, 8а,

Глинки, 7.

Октябрьский район:

уборка дворов:

проспект Октября, 106, 106/1, 136/1, 136/2,

ул. Р. Зорге, 37/1, 37/2, 48/1, 48/2, 50/1,

Шафиева, 31, 31/1, 33,

50 лет СССР, 43, 43/1, 43/2;

очистка кровель домов:

ул. Парковая, 8,

Комсомольская, 127,

Лесотехникума, 10,

Российская, 76/1,

К. Абрамовой, 4,

проспект Октября, 118;

мкр. Сипайлово – ул. Б. Бикбая 12/2, 12/3, 37,

М. Рыльского, 12/2,

Набережная реки Уфы, 1/1, 1/2, 1/3, 29/2, 39, 39/1, 39/2,

М. Жукова 2/3, 2/4,

А. Королева, 8.

Орджоникидзевский район:

уборка дворов:

ул. Мира, 37,

Коммунаров, 26, 62,

Кольцевая, 34, 80,

Кузнецова, 6,

Ш. Руставели, 27,

Б. Хмельницкого, 112, 112/1,

Российская, 15,

Комарова, 18/1;

очистка кровель домов:

ул. Мира, 37,

Коммунаров, 26, 27, 62,

Пионерская, 16/4,

Кольцевая, 34, 80, 96,

Кузнецова, 6,

Б. Хмельницкого, 112, 112/1,

Космонавтов, 7,

Ю. Гагарина, 17, 19,

Свободы, 51, 51/1, 51/2,

Рыбакова, 9, 13,

Ульяновых, 11/3,

проспект Октября, 89/2.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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