В Башкирии зарплата руководства больниц превысила среднюю в 3,9 раза

В минздраве республики ответили на редакционный запрос о ситуации с заработной платой в учреждениях здравоохранения Башкирии. Выяснилось, что зарплата руководителей учреждений может вполне законно превышать среднюю зарплату в 6 раз. По итогам прошлого года эта цифра не превышена.
Ранее уфимский блогер Павел Степанов проанализировал, сколько зарабатывают главврачи уфимских больниц и выяснил, что зарплаты у них в разы больше, чем у рядовых врачей. Блогер сравнил открытые данные по доходам главврачей за 2015 год. На примере некоторых больниц он показал, что главврачи зарабатывают в месяц около 130 тысяч рублей, а терапевт, например - 19-20 тысяч.
В министерстве здравоохранения Башкирии ответили на вопрос, как регулируется ситуация в сфере заработной платы отрасли.
- Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13 августа 2015 года № 311, вступившим в силу с 1 января 2016 года, утверждено Положение об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Республики Башкортостан, в соответствии с которым предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя учреждения и средней заработной платы работников этого учреждения устанавливается в кратности от 1 до 6, - сообщили Медиакорсети в минздраве. - Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждений к средней заработной плате руководителей по предварительным данным за 2016 год составило 3,9.
Также в министерстве сообщили, что «минздравом РБ проводится работа в направлении устранения существующей диспропорции в оплате труда руководящих работников и основного персонала медицинских организаций».
- В рамках поэтапного повышения заработной платы работников отрасли здравоохранения Республики Башкортостан утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности в сфере здравоохранения Республики Башкортостан», которым установлены значения целевых показателей, в том числе показателей повышения средней заработной платы работников учреждений здравоохранения, - пояснили в минздраве.