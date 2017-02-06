В Башкирии зарплата руководства больниц превысила среднюю в 3,9 раза

Ранее уфимский блогер Павел Степанов проанализировал, сколько зарабатывают главврачи уфимских больниц и выяснил, что зарплаты у них в разы больше, чем у рядовых врачей. Блогер сравнил открытые данные по доходам главврачей за 2015 год. На примере некоторых больниц он показал, что главврачи зарабатывают в месяц около 130 тысяч рублей, а терапевт, например - 19-20 тысяч.