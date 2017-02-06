В Башкирии пройдет концерт памяти жертв авиакатастрофы ТУ-154

22 февраля в Камерном зале ГКЗ «Башкортостан» Благотворительный фонд содействия развитию талантов и профессионального мастерства молодежи Владимира Спивакова в Башкирии проведет концерт, посвященный памяти жертв авиакатастрофы ТУ-154 (в небе над Сочи 25 декабря 2016 года - прим.). Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.