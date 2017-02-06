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В Башкирии пройдет концерт памяти жертв авиакатастрофы ТУ-154

6 февраля 2017, 16:40
В нем примут участие таланты со всей республики.

22 февраля в Камерном зале ГКЗ «Башкортостан» Благотворительный фонд содействия развитию талантов и профессионального мастерства молодежи Владимира Спивакова в Башкирии проведет концерт, посвященный памяти жертв авиакатастрофы ТУ-154 (в небе над Сочи 25 декабря 2016 года - прим.). Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.

В концерте примут участие лауреаты многих конкурсов и участники проекта фонда Спивакова из Уфы, Салавата, Учалов, Давлеканово, Благовещенска, Нефтекамска и других районов республики. В рамках концерта пройдет художественная выставка подопечных благотворительного фонда "Мархамат" «Ангелы». Все участники получат именные стипендии Фонда Спивакова в Башкирии.

Напомним, в той авиакатастрофе погибли 92 человека, в том числе и два уроженца Башкирии.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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