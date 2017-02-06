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В Башкирии объявили штормовое предупреждение

6 февраля 2017, 11:24
МЧС просит водителей быть особенно внимательными сегодня.

Главное управление МЧС по республике обращает внимание жителей Башкирии ухудшение погодных условий.

Сегодня, 6 февраля, ожидается снег, по югу республики до сильного. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью упадет до -17°C, на северо-востоке до -25°C, днем -5-10°C, в северной части республики -15°C. Видимость на отдельных участках дорог 500-1000 метров.

Неопытных водителей просят не выезжать без острой необходимости, а пешеходов - соблюдать осторожность при переходе дорог и при нахождении возле них.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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