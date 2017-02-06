В Башкирии объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 6 февраля, ожидается снег, по югу республики до сильного. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью упадет до -17°C, на северо-востоке до -25°C, днем -5-10°C, в северной части республики -15°C. Видимость на отдельных участках дорог 500-1000 метров.