На родине Хамитова случился скандал в хоккейном турнире

А на оперативном совещании в администрации района выяснилось, что местная социальная служба после смены статуса на автономную некомммерческую организацию лишилась транспорта. Государственную машину она арендовать не может, а новый автомобиль приобрести не в состоянии. Также стало известно, что по программе ремонта сельских домов культуры Балтачевский район из 46 миллионов республиканских рублей не получит ни копейки – «по технической оплошности организатора проекта не попал в программу финансирования». Правда, депутат Госдумы Ильдар Бикбаев выразил надежду, что еще не все потеряно.