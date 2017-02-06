На родине Хамитова случился скандал в хоккейном турнире

Информационно-развлекательная сетевая телекомпания Безнен-ТВ (Наше ТВ - перевод) рассказала в телеэфире об итогах прошедшей недели в Балтачевском районе, где родился действующий глава Башкирии Рустэм Хамитов.
За 15 минут эфира зрители узнали как о позитивных событиях на родине Рустэма Хамитова, так и о проблемах, волнующих людей, и даже о спортивном скандале.
Позитивные новости Балтачевского района
Если говорить о положительных новостях, то это состоявшийся на днях выпуск студентов Старобалтаческого селькохозяйственного училища. Проблем с трудоустройством у этих молодых ребят, скорее всего не будет, сообщили в телепрограмме. Так, например, средний возраст трактористов в Сейтяковском сельсовете – 57 лет.
Также должны порадовать жителей Балтачевского района новости из уст замминистра сельского хозяйства Башкирии Юрия Лысова. Он рассказал о планах строительства новых объектов в районе, по его словам, в первом полугодии планируют «подвести под строительство два объекта водоснабжения и один объект газификации», и возможно – один фельдшерско-акушерский пункт.
Проблемы, волнующие жителей Балтачевского района
О своих проблемах балтачевцы на прошедшей неделе рассказали двум депутатам Госдумы Ильдару Бикбаеву и Фариту Галееву на приеме граждан. Фариту Галееву больше рассказывали о житейских проблемах: о неправильном начислении пенсий и их небольшой величине и об отсутствии воды в одном из домов.
- Вода не поступает, труба замерзла, а управляющая компания не сделала ремонт, - уточнил депутат Госдумы Фарит Галеев.
Ильдару Бикбаеву говорили об изменении статуса старост в сельских поселениях, о помощи погорельцам, которые так и не научились страховать свое жилье.
А на оперативном совещании в администрации района выяснилось, что местная социальная служба после смены статуса на автономную некомммерческую организацию лишилась транспорта. Государственную машину она арендовать не может, а новый автомобиль приобрести не в состоянии. Также стало известно, что по программе ремонта сельских домов культуры Балтачевский район из 46 миллионов республиканских рублей не получит ни копейки – «по технической оплошности организатора проекта не попал в программу финансирования». Правда, депутат Госдумы Ильдар Бикбаев выразил надежду, что еще не все потеряно.
Скандал в сельском хоккее
Завершает хронику Балтачевского района рассказ о третьем этапе Сельских спортивных игр, прошедших в райцентре под эгидой минспорта. В финальном матче за 1-2 место в хоккейном турнире сразились местная команда «Танып» и команда из Караидельского района. «Танып» проиграл 2:4, но тут выяснилось, что гости из Караидели в команду пригласили уфимских ребят-профессионалов, не имеющих даже местной прописки. Участники соревнований заявили протест, и команду из Караидельского района дисквалифицировали. Так «Танып» занял первое место.
Такой выдалась неделя на родине Рустэма Хамитова.