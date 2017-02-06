Глава ГИБДД Башкирии «проехался» по чёрствым водителям

Глава управления ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов в своём блоге раскритиковал автомобилистов, не уступающих дорогу каретам скорой помощи.
- Никто никогда не скажет, к кому торопится бригада медиков! В салоне автомобиля "скорой помощи" в качестве пациента может оказаться кто угодно - даже родственник того, кто упёрто не пропускает врачей. Скажите: «зачем так делать?» – задаётся вопросом Гильмутдинов.
По словам главного госавтоинспектора, ежедневно инспектора ДПС выявляют до 70 случаев игнорирования спецсигналов.
- Скольким людям можно было бы своевременно оказать помощь, если бы не водительская чёрствость и пресловутое «меня это не касается», - пишет он в своём блоге.