Глава ГИБДД Башкирии «проехался» по чёрствым водителям

- Никто никогда не скажет, к кому торопится бригада медиков! В салоне автомобиля "скорой помощи" в качестве пациента может оказаться кто угодно - даже родственник того, кто упёрто не пропускает врачей. Скажите: «зачем так делать?» – задаётся вопросом Гильмутдинов.