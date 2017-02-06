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Дольщики уфимского ЖК “Юл-Ай» отправились на голодовку в Москву

6 февраля 2017, 07:27
Сегодня они вылетели из аэропорта Уфы.

Дольщики уфимского ЖК «Юл-Ай», не дождавшись решения проблемы дома литер 6 на уровне руководства города и республики, отправились в Москву, чтобы объявить там голодовку. Сегодня утренним рейсом они вылетели из аэропорта Уфа. Принять участие в голодовке планируют шесть человек.

Напомним, что о голодовке дольщики микрорайона «Юл-Ай» заявили в начале года. 18 января они провели у Дома правительства республики одиночный пикет, где сообщили о том, что планируют объявить голодовку в Москве. После этого прошла серия встреч с руководством республики, а также с главой администрации Уфы Иреком Ялаловым, но к единому мнению прийти не удалось.

Жилой комплекс «Юл Ай» расположился в квартале Айская-Брестская и Сун-Ят-Сена в Кировском районе Уфы. Застройкой данной территории занимается ООО «Завод Промсталь». В 2011 году компания, которая, по данным «Коммерсанта», принадлежит бывшему вице-мэру Уфы Владиславу Никитину, выиграла право на развитие данной территории. В конце 2012 года у компании начались проблемы с этим бизнесом. Городская администрация тогда стала пересматривать в арбитражных судах сотни арендных договоров на землю. В данном случае мэрия через суд доказывала, что у девелопера «не было законных оснований для заключения договора развития территории». С тех пор и идут судебные тяжбы. Застройщик частично застроил территорию, сдавая дома с задержкой из-за конфликта с мэрией

#Новости#Город#Денис Объедкин
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