Выборы мэра: польза или вред

- Отсутствие профессионалов и учет лояльности при отборе стимулируют коррупционность, - так по-научному выразился Ренат Факиев, говоря о минусах «невыборов». - Выборы всегда полезны, ибо они – школа и для избирателей, и для управленца. Кроме того, с помощью выборов формируется гражданская культура, ответственность, стимулируются процессы локальной и государственной идентичности. Наконец, публичный управленец, не умеющий убеждать и отстаивать, в том числе во время выборов, - обычно плохой управленец.