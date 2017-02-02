В Уфе состоялась премьера ужастика «Звонки»

Удивительна, конечно, природа страха. Человеку, живущему в тепличных условиях «дом-работа-дом», просто необходимо хотя бы иногда испытывать эту отрицательную эмоцию. При том, что с точки зрения психологии, страх считается отрицательным и разрушительным эмоциональным процессом, он в то же время полезен в небольших дозах, чтобы мозг получил разрядку и избавился от каких-то своих скрытых переживаний. Да, природа страха притягательна, на это и делают ставку сценаристы и режиссеры, снимая фильмы ужасов и вкладывая немалые деньги в производство. Между прочим, бюджет страшилки «Звонки» - 33 миллиона долларов или один миллиард 980 миллионов рублей, вот такие бешеные деньжищи уже потрачены на то, чтобы вы пришли и побоялись в течение 102 минут.