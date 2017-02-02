В Уфе состоялась премьера ужастика «Звонки»

Зал кинокомплекса «Искра» сети «Планета кино» оказался набит до отказа, как выяснилось, уфимцы фильмы-страшилки любят, поэтому с удовольствием приходят целыми компаниями – смотреть ужастики нужно не в одиночестве, а с хорошими людьми, чтобы в самый кульминационный момент схватить соседа за руку или за колено. А вздрагивать и подпрыгивать всем, кто соберется на «Звонки», придется - и не один раз.
Ну вот, казалось бы, как можно испугаться, когда один из героев открывает обычный зонт? Оказывается, можно, главное - правильно снять эту сцену. Вообще на этот раз режиссеры культового сиквела «Звонки» расстарались, добавив еще и много-много психологии, драматизма, размышляющих героев, потому ужастик получился очень-очень психологически насыщенным, тут теперь не бегают глупые девочки и мальчики с телефонами, нет, теперь здесь замешана крутая история, как вообще это странное видео появилось в сети и кто та несчастная, что с непричесанными волосами вечно вылезает из колодца.
Фильм «Звонки» снимали в прошедшем 2016 году, это продолжение нашумевших хорроров «Звонок» и «Звонок 2». Это сиквел, франшиза японского ужастика с одноименным названием. Название нынешней, третьей по счету истории, как видно, немного изменилось, поправка эта связана с тем, что теперь мир захватили разнообразные гаджеты и скопированное видео могут посмотреть в разы больше людей. Впрочем, сама история начинается как раз с допотопного видеомагнитофона, который служит отправной точкой для запуска вирусного видео и последовавшей за копированием череды страшных смертей.
Девочка с прекрасным именем Самара, та самая, что ходит и всех пугает, а потом и жизнь забирает, как выяснилось, пытается сообщить хоть кому-нибудь о своей трагической судьбе при помощи видеозаписи. Естественно, сердобольные добровольцы находятся, им плевать на свою жизнь и судьбу, ведь ими движет идея спасти весь мир. От начала до конца фильма сюжет будет держать в тисках напряжения, хотя, конечно, будут и моменты для расслабления.
«Зло переродилось» - таков слоган этой картины, а значит и вам, как зрителю, важно подготовиться, ведь создатели фильма постарались, чтобы вам было страшно.
Удивительна, конечно, природа страха. Человеку, живущему в тепличных условиях «дом-работа-дом», просто необходимо хотя бы иногда испытывать эту отрицательную эмоцию. При том, что с точки зрения психологии, страх считается отрицательным и разрушительным эмоциональным процессом, он в то же время полезен в небольших дозах, чтобы мозг получил разрядку и избавился от каких-то своих скрытых переживаний. Да, природа страха притягательна, на это и делают ставку сценаристы и режиссеры, снимая фильмы ужасов и вкладывая немалые деньги в производство. Между прочим, бюджет страшилки «Звонки» - 33 миллиона долларов или один миллиард 980 миллионов рублей, вот такие бешеные деньжищи уже потрачены на то, чтобы вы пришли и побоялись в течение 102 минут.
P.S.Не отвечайте на незнакомые телефонные звонки, особенно, если номер не определяется. Ведь как узнать, кто там вам звонит и зачем? Не забывайте, что зло переродилось…