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Жилой комплекс «Искра» в Уфе скоро сдадут полностью

1 февраля 2017, 07:20
Застройщик соблюдает сроки сдачи квартир.

Количество сданных квартир и обещанные сроки сдачи – это ключевой показатель любой строительной компании, и «Первый трест» может смело похвастаться этими показателями. В секциях Д и Е жилого комплекса «Искра» 80 процентов квартир были сданы всего за месяц.

Довольные новоселы уже начали вселяться, а в это время продолжается работа над оставшимися двумя секциями.

- Совсем скоро работа над «Искрой» завершится полностью, - сообщили Медиакорсети в «Первом тресте». - В ближайших планах компании – установка детской площадки. Еще чуть-чуть, и «Искра» засверкает всеми красками!

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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