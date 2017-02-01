Жилой комплекс «Искра» в Уфе скоро сдадут полностью

Количество сданных квартир и обещанные сроки сдачи – это ключевой показатель любой строительной компании, и «Первый трест» может смело похвастаться этими показателями. В секциях Д и Е жилого комплекса «Искра» 80 процентов квартир были сданы всего за месяц.