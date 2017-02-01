Как сэкономить на ремонте квартиры в новостройке

«Чистовая» отделка станет отличным решением для тех, кто хочет сэкономить время, деньги и начать как можно скорее просыпаться в новой квартире. Сегодня один из ведущих республиканских застройщиков – Группа Компаний «Госстрой» – готов исполнить мечту будущих новосёлов. Застройщик предлагает квартиры в чистовой евроотделке высокого качества в жилом комплексе «Зелёная роща», который является частью комфорт-квартала «Московский» – одного из крупнейших проектов комплексной застройки в популярном уфимском районе. Покупателям будет доступен ремонт «под ключ»: ламинат, матовые натяжные потолки, обои, красивые и надёжные межкомнатные двери, кафель и сантехника, вся электропроводка и оборудование, а также специальные стеклопакеты с повышенной звукоизоляцией.