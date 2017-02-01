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Как сэкономить на ремонте квартиры в новостройке

1 февраля 2017, 04:28
Инструкция для новосёлов.

Выбирая квартиру в новостройке, покупатели нередко сталкиваются с вопросом, на каком типе отделки остановиться – «черновом» или «чистовом». Первый вариант выбирают те, кто стремится обустроить жилье по своему вкусу. Второй вариант по душе новосёлам, желающим избежать самой пыльной части ремонта и въехать в уже подготовленную квартиру. Такое жилье полностью готово к заселению. Да и ремонт от застройщика обойдётся намного дешевле аналогичного – сделанного самостоятельно.

«Чистовая» отделка станет отличным решением для тех, кто хочет сэкономить время, деньги и начать как можно скорее просыпаться в новой квартире. Сегодня один из ведущих республиканских застройщиков – Группа Компаний «Госстрой» – готов исполнить мечту будущих новосёлов. Застройщик предлагает квартиры в чистовой евроотделке высокого качества в жилом комплексе «Зелёная роща», который является частью комфорт-квартала «Московский» – одного из крупнейших проектов комплексной застройки в популярном уфимском районе. Покупателям будет доступен ремонт «под ключ»: ламинат, матовые натяжные потолки, обои, красивые и надёжные межкомнатные двери, кафель и сантехника, вся электропроводка и оборудование, а также специальные стеклопакеты с повышенной звукоизоляцией.

Жилой комплекс будет полностью возведён из красного кирпича — одного из самых экологичных и энергоэффективных строительных материалов. При его строительстве используются актуальные инженерные решения и современные технологии. Вентилируемые фасады, бесшумные скоростные лифты, лучевая разводка коммуникаций, максимально упрощающая ремонт или перепланировку, комнаты для хранения спортивного инвентаря и колясок, современные и безопасные детские площадки, благоустроенная придомовая территория.

Цены на жилье такого уровня комфорта более чем привлекательные – от 1 млн. 590 тыс рублей. Приобрести квартиру в ЖК «Зеленая роща» можно на удобных и выгодных условиях – в ипотеку без первого взноса, рассрочку и в обмен на вторичное жилье.

По вопросам покупки квартир в чистовой евроотделке в ЖК «Зелёная роща» обращайтесь по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80 или в офис продаж застройщика по адресу: Уфа, 50 лет СССР, 2. Информация также доступна на сайте gosstroy.info.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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