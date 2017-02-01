Джеки Чан на страже закона или «Коп и Бандос. Крутой попадос»

Герой фильма - честный полицейский, вокруг сплошь и рядом китайские мафиози, которые деньгами крутят, вертят, честных людей обманывают. Герой Джеки Чана Бенни Блэк борется со злом как может, но бандиты все же умнее, а главное, хитрее простодушного стража порядка.
Если честно, узнав возраст Джеки Чана, а ему уже почти 62 года, невольно проникаешься восхищением. Многие в 30 лет не смогут повторить тех трюков с ногами, руками, прыжками, которые делает этот гутапперчевый мужчина. На лице, конечно, уже видна некоторая усталость, но в целом как актер и продюсер Джеки Чан в фильме «Отпетые напарники» хорош!
«Коп и Бандос. Крутой попадос» - это слоган новоиспеченного боевика. В фильме есть драки и погони, хотя они в исполнении самого Джеки Чана гораздо скромнее, чем в прежние годы, теперь на передний план выходят молодые и крепкие добрые молодцы и девицы, именно они находятся по обе стороны добра и зла. Китайские девушки прекрасны своими томными глазами и пухлыми губами, русские бандиты также сыграют свою немаловажную роль в киноленте.
Третья сторона этой истории - красавчик американец, аферист и пройдоха, но невероятно обаятельный и привлекательный. Улыбаясь своими безупречными белыми зубами герой Джонни Ноксвелла прожигает жизнь, не имея ни перед кем никаких обязательств – у него ни дома, ни семьи, ни друзей. И все же череда злоключений, в которые он по воле судьбы оказывается втянут, как не удивительно, сделают его добрее, отзывчивее и даже помогут обрести друзей-товарищей.
«Отпетые напарники», несмотря на жанр – боевик, наполнен отличным юмором, часто звучат действительно качественные шутки, ситуации так разыграны, что улыбаешься поневоле. Потому смело назовем этот фильм еще и комедией - и не ошибемся.
Если вы никогда не были в Китае и Монголии, то киноновинку «Отпетые напарники» стоит посмотреть хотя бы ради натурных съемок. Очень красивые пейзажи, традиции разных стран, люди разных национальностей - все это переплетено и идет параллельно развивающейся истории мафиозников и их коварных дел. Между прочим, Бенни и Коннор совершают путешествие из Сибири до границы с Китаем длиной свыше 2000 километров, и на пути их ждет множество интересных ситуаций, которые зрителя без сомнения и развеселят, и впечатлят.
Еще одна фишка фильма - это песня в исполнении Джеки Чана. Да, да, актер запел – этот его новый трюк изрядно удивил поклонников творчества актера, хотя на самом деле в Гонконге Чан известен не только как актёр, а знаменит как певец, выпустивший уже несколько альбомов.
Фильм длится 1 час 47 минут, немного затянуто, но все же динамика сохраняется на протяжении всей киноленты, тем более, что неожиданные повороты событий, которые случаются чуть ли не на каждом шагу героев, не дадут заскучать и зрителю.
Джеки Чан в «Отпетых напарниках» выступил еще и в качестве продюсера, благодаря своему имени он освоил аж 32 миллиона долларов, и надо сказать поклонников творчества знаменитого мастера восточных единоборств киноновинка 2016 года (мировая премьера фильма состоялась еще летом прошлого года) не разочарует. Юмористический боевик, естественно, с хорошей концовкой, но уж таков жанр, многое предсказуемо и понятно уже изначально. В любом случае хотя бы разок «Отпетых напарников» в хорошем HD качестве, в сети кинокомплексов «Планета Кино» посмотреть можно и нужно.