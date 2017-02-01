Джеки Чан на страже закона или «Коп и Бандос. Крутой попадос»

Если вы никогда не были в Китае и Монголии, то киноновинку «Отпетые напарники» стоит посмотреть хотя бы ради натурных съемок. Очень красивые пейзажи, традиции разных стран, люди разных национальностей - все это переплетено и идет параллельно развивающейся истории мафиозников и их коварных дел. Между прочим, Бенни и Коннор совершают путешествие из Сибири до границы с Китаем длиной свыше 2000 километров, и на пути их ждет множество интересных ситуаций, которые зрителя без сомнения и развеселят, и впечатлят.