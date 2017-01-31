Как в Сибае молодой депутат свои обещания выполнил

Проект «Вперед, Сибай!» был создан в рамках выборной кампании, чтобы донести до жителей города главные идеи программы кандидата в депутаты Дениса Назарова, показать на конкретных примерах реальных дел, как можно и нужно создавать в городе комфортную среду, поддерживать активность молодежи, помогать старшему поколению.
После того, как горожане выбрали Дениса Назарова своим представителем в Совет городского округа, проект стал расширяться. Жители увидели, что за обещаниями стоят реальные дела, а их предложения рассматриваются самым серьёзным образом.
Перед Новым годом горожане собрались на открытие катка на центральной площади Сибая. Дед Мороз, Снегурочка и другие персонажи любимых сказок играли с детьми, проводили различные конкурсы, водили хороводы. Каток на площади стал любимым местом отдыха. Играет музыка, вечером каток подсвечен разноцветными лампами.
Рядом ёлка и ледовый городок, созданный администрацией города. Каток же залили по предложению депутата местного Совета городского округа г. Сибай, лидера проекта «Вперёд, Сибай!» Дениса Назарова.
Создание в городе комфортной среды, организация субботников, поддержка социальных инициатив и социально-ориентированного предпринимательства, открытие «Университета третьего возраста» для пожилых людей и организация спортивных мероприятий для детей и молодежи, воспитание патриотизма, организация волонтерского движения, проведение творческих конкурсов - это далеко не полный перечень направлений развития проекта в небольшом городе Зауралья.
Организация мероприятий проекта проходит в полном контакте с городской администрацией, общественными организациями. Тесный рабочий контакт налажен с Молодежной палатой Совета городского округа, Ассоциацией молодых депутатов РБ, Советом ветеранов города.
Жители города принимают активное участие в работе «Вперёд, Сибай!». Участвуют в волонтерском движении, в благотворительных сборах вещей для малоимущих, спортивных и культурных мероприятиях проекта.
Сегодня «Вперёд, Сибай!» стал общественной организацией. Новая организационная форма позволит сделать ещё больше добрых дел, привлечь к работе активных граждан, предпринимательские структуры. В других городах люди ссылаются на непростую экономическую ситуацию. В Сибае решили, что пора перейти от слов к делу и, объединив возможности муниципальной администрации, депутатов, общественных организаций, самих жителей, сделать любимый город лучше.