Как в Сибае молодой депутат свои обещания выполнил

Сегодня «Вперёд, Сибай!» стал общественной организацией. Новая организационная форма позволит сделать ещё больше добрых дел, привлечь к работе активных граждан, предпринимательские структуры. В других городах люди ссылаются на непростую экономическую ситуацию. В Сибае решили, что пора перейти от слов к делу и, объединив возможности муниципальной администрации, депутатов, общественных организаций, самих жителей, сделать любимый город лучше.