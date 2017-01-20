Квартиры в чистовой евроотделке от 1 млн 590 тыс рублей

Отделка квартиры – вопрос сугубо индивидуальный: те, кто не торопятся въезжать в новое жилье и могут позволить себе дополнительные временные и денежные затраты на ремонт, предпочитают черновую отделку. Те же, кто хочет как можно скорее начать просыпаться уже в новой квартире, предпочитают чистовую.