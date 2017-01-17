Зачем иностранные игроки «Салавата Юлаева» учат башкирский?

После новогодних праздников в СМИ попало видео, в котором нападающий уфимского хоккейного клуба Линус Умарк пытается говорить на башкирском языке, а также пробует себя в качестве кураиста. Буквально в течение пары дней видео набрало более 200 тыс. просмотров, а федеральные СМИ включили новость в свои ленты.