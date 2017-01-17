mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Зачем иностранные игроки «Салавата Юлаева» учат башкирский?

17 января 2017, 04:04
Стало известно, почему форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк заговорил на башкирском языке.

После новогодних праздников в СМИ попало видео, в котором нападающий уфимского хоккейного клуба Линус Умарк пытается говорить на башкирском языке, а также пробует себя в качестве кураиста. Буквально в течение пары дней видео набрало более 200 тыс. просмотров, а федеральные СМИ включили новость в свои ленты.

Обсуждалось в СМИ и в народе несколько версий происходящего на видео: Умарк влюбился в уфимку и хочет сделать ей предложение, Умарк рекламирует предстоящий «Матч звезд» и еще несколько совсем фантастических вариантов.

- На самом деле это тизер к новой рекламной кампании Группы Компаний «Госстрой», которая называется «Здесь твой дом» и которая стартует 1 февраля, - поясняет официальный представитель застройщика Дмитрий Эйгенсон.

В след за разъяснением компания выпустила в СМИ серию видеороликов с нападающим «Салавата Юлаева», которые подтверждают причастность ГК «Госстрой» к нашумевшей истории.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44