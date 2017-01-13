Жители Башкирии могут купить инновационные окна

В премиум-классе внедрен инновационный продукт «Премиум-стиль» для истинных ценителей качественного и прекрасного. Утонченные изгибы фигурного штапика, белоснежная поверхность профиля, стеклопакет с эксклюзивной декоративной раскладкой в сочетании с высоким качеством подарят истинное эстетическое наслаждение и позволят поверить в то, что новые окна — безупречно стильное и неповторимое решение в интерьере дома. Также разработан новый детский защитный механизм - алюминиевая решетка «Ангел-хранитель». Она надежно защитит малыша от выпадения из окна.