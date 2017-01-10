Лайфхак: как сэкономить после новогодних праздников

Первая неделя после новогодних праздников – самое подходящее время для того, чтобы начать приводить в порядок не только свою фигуру, но и кошелек. Магазины, банки и автосалоны продолжают радовать покупателей своими выгодными и интересными предложениями, позволяющими значительно сэкономить при покупке качественного товара.