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ГК «Госстрой» исполняет детские мечты

9 января 2017, 05:08
Крупный застройщик помог ученику коррекционной школы исполнить давнюю мечту.

Для маленького уфимца Ильдара Каримова новогодние праздники стали вдвойне радостными. Накануне Нового года сбылось одно из его самых заветных желаний – поболеть за любимую хоккейную команду и выйти на лёд вместе с профессиональными хоккеистами. Исполнить мечту ученика 4-го класса коррекционной школы №13 взялась Группа Компаний «Госстрой».

В рамках предновогоднего матча ХК «Салават Юлаев» с челябинским «Металлургом» состоялось символичное вбрасывание шайбы, которое провели Председатель Правления ГК «Госстрой» Тимофей Вохмин и юный болельщик уфимского клуба Ильдар Каримов, который сам произвел вбрасывание и пожелал удачи капитанам обеих команд. С игры ребенок ушел не с пустыми руками – от ГК «Госстрой» он получил шапку и шарф с символикой любимого хоккейного клуба.

– Для нас партнерство с хоккейным клубом «Салават Юлаев» – это, в первую очередь, возможность внести свой вклад в благотворительную деятельность, которая активно ведется как самим клубом, так и его партнерами. Благодаря ориентированности уфимского клуба на решение социальных проблем, ежегодно тысячи нуждающихся получают поддержку в той или иной форме, – говорит Тимофей Вохмин.

В этот день ГК «Госстрой» как участник социальной акции «Погуляй со мной» подарила радость и другим ребятам с ограниченными возможностями. Маленькие болельщики получили в подарок билеты на игру и смогли сполна насладиться феерией предновогоднего матча.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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