ГК «Госстрой» исполняет детские мечты

– Для нас партнерство с хоккейным клубом «Салават Юлаев» – это, в первую очередь, возможность внести свой вклад в благотворительную деятельность, которая активно ведется как самим клубом, так и его партнерами. Благодаря ориентированности уфимского клуба на решение социальных проблем, ежегодно тысячи нуждающихся получают поддержку в той или иной форме, – говорит Тимофей Вохмин.