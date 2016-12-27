Полковника из Башкирии, погибшего в авиакатастрофе над Черным морем, похоронят на родине

Напомним, что трагедия над Черным морем произошла утром 25 декабря. Борт Ту-154, направлявшийся в Сирию, упал в Черное море через несколько минут после взлета в Сочи. На борту было 92 человека, в том числе 8 членов экипажа, артисты ансамбля имени Александрова, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, журналисты Первого канала, телеканала «Звезда» и НТВ.