Полковника из Башкирии, погибшего в авиакатастрофе над Черным морем, похоронят на родине

Posted 27 декабря 2016, 07:31
Published 27 декабря 2016, 07:31
Modified 10 ноября 2022, 18:30
Updated 10 ноября 2022, 18:30
Родственники погибшего в авиакатастрофе над Черным морем полковника из Башкирии Амира Хасанова изъявили желание похоронить его на малой родине, сообщает ГТРК «Башкортостан». Напомним, что его родители проживают в селе Балыклы Федоровского района. Сам полковник служил в Забайкальском военном округе.
По информации ГТРК, похороны будут организованы администрацией Федоровского и Мелеузовского районов и местным военным комиссариатом.
Напомним, что трагедия над Черным морем произошла утром 25 декабря. Борт Ту-154, направлявшийся в Сирию, упал в Черное море через несколько минут после взлета в Сочи. На борту было 92 человека, в том числе 8 членов экипажа, артисты ансамбля имени Александрова, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, журналисты Первого канала, телеканала «Звезда» и НТВ.