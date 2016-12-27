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Posted 27 декабря 2016, 07:31

Published 27 декабря 2016, 07:31

Modified 10 ноября 2022, 18:30

Updated 10 ноября 2022, 18:30

Полковника из Башкирии, погибшего в авиакатастрофе над Черным морем, похоронят на родине

27 декабря 2016, 07:31
Похороны будут организованы администрацией Федоровского и Мелеузовского районов.

Родственники погибшего в авиакатастрофе над Черным морем полковника из Башкирии Амира Хасанова изъявили желание похоронить его на малой родине, сообщает ГТРК «Башкортостан». Напомним, что его родители проживают в селе Балыклы Федоровского района. Сам полковник служил в Забайкальском военном округе.

По информации ГТРК, похороны будут организованы администрацией Федоровского и Мелеузовского районов и местным военным комиссариатом.

Напомним, что трагедия над Черным морем произошла утром 25 декабря. Борт Ту-154, направлявшийся в Сирию, упал в Черное море через несколько минут после взлета в Сочи. На борту было 92 человека, в том числе 8 членов экипажа, артисты ансамбля имени Александрова, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, журналисты Первого канала, телеканала «Звезда» и НТВ.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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