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В Уфе детей с ограниченными возможностями поздравили с Новым годом

26 декабря 2016, 12:58
На праздник «Добрая ёлка» пришло порядка 2 000 детей.

Детский смех, улыбки, радость сегодня наполнили фойе ВДНХ. Около 2000 детей со всей Башкирии приехали в Уфу на новогодний праздник.

Сегодня, 26 декабря, в Уфе состоялся новогодний праздник, где были и дети с ограниченными возможностями. «Добрая ёлка» проходит в столице уже третий раз. И с каждым годом детей на празднике становится больше. Гостей развлекали аниматоры, клоуны, Дед Мороз и Снегурочка. Незабываемым подарком стало Шоу мыльных пузырей. Приглашенные фотографировались в специальных фотозонах с символом 2017-го года и с героями любимых мультсериалов. Организаторами мероприятия выступил благотворительный фонд "Наше будущее".

Как прошло новогоднее мероприятие смотрите в фоторепортаже Кристины Дейнеко.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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