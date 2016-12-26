В Уфе детей с ограниченными возможностями поздравили с Новым годом

Сегодня, 26 декабря, в Уфе состоялся новогодний праздник, где были и дети с ограниченными возможностями. «Добрая ёлка» проходит в столице уже третий раз. И с каждым годом детей на празднике становится больше. Гостей развлекали аниматоры, клоуны, Дед Мороз и Снегурочка. Незабываемым подарком стало Шоу мыльных пузырей. Приглашенные фотографировались в специальных фотозонах с символом 2017-го года и с героями любимых мультсериалов. Организаторами мероприятия выступил благотворительный фонд "Наше будущее".