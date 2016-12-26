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Группа компаний «Жилстройинвест» подарит квартиру за паркинг

26 декабря 2016, 11:36
Группа компаний «Жилстройинвест» подарит квартиру за паркинг

Холодными зимними вечерами всегда так приятно проводить время дома в теплой квартире в кругу семьи.

Вьюги и холода не так страшны, когда смотришь на них из окна, и только верный железный конь – личный автомобиль, который мерзнет одиноко на улице, не дает полностью насладиться спокойствием.

Этой зимой Группа компаний «Жилстройинвест» дает возможность всем желающим попытать счастья – приобрести паркинг для вашего автомобиля, навсегда забыв о холодных сиденьях, разряженных аккумуляторах, и выиграть квартиру (гиперссылка http://js-invest.ru/kvartiry-i-parkingi/aktsii.php) в новом строящемся жилом комплексе «Тихая роща 2».

С 1 декабря по 31 января 2017 г. при покупке паркинга в ЖК «Эверест», ЖК «Четыре сезона», ЖК «Фестиваль» у вас появляется возможность получить прекрасный подарок – квартиру в ЖК «Тихая роща 2». Сделайте начало нового 2017 года волшебным!

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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