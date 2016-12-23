Жилье становится ещё доступнее

Одним из первых, кто начал строительство в Затоне, стал застройщик ООО «Карат». Уже, сегодня компания готова предложить вам купить квартиру в доме у парка, строительство которого началось ещё летом этого года, и совсем скоро завершится. 17-этажный дом на 128 квартир расположился в квартале, ограниченном улицами Ирендык, Шмидта и 2-ым Жуковским переулком. Квартиры в доме, как говорится «на любой вкус и кошелёк», а вокруг высотки расположится современный двор, с детскими площадками, зелёными газонами и беседками в тени деревьев. И цена вас приятно удивит:всего 45 тысяч за квадратный метр.