Конкурс #классный2016: поделись историей и выиграй планшет

Уходящий 2016-й был очень продуктивным и для Группы Компаний «Госстрой». Один из ведущих застройщиков региона ввел в эксплуатацию первый дом комфорт-квартала «Московский», улучшил свои позиции в федеральном рейтинге застройщиков, представил концепцию первого жилья для молодых уфимцев IDEЯ, разработал стандарт жилья бизнес-класса и реализует его в коллекции жилых комплексов «Эрмитаж». Благодаря сотрудничеству с УГАИК также смог предоставить ипотеку со ставкой 8,5%. Теперь ГК «Госстрой» предлагает вместе вспомнить о том, что хорошего было у нас в уходящем 2016 году!