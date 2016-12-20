Идеальное жилье в ипотеку без первоначального взноса

С ипотекой любое жилье становится доступным в любом уголке мира. У каждого должен быть свой дом, что бы не происходило! Именно поэтому «Первый трест» дает возможность любому стать хозяином собственной квартиры вовсе без первоначального взноса. При этом компания предлагает квартиры в самых крутых новостройках нашего города - жилом комплексе «Уфимский Кремль», «Успенский» и «Искра».