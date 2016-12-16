В Башкирии на выплату детских пособий направят более 6,5 миллиарда рублей

В эту сумму входят пособия по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, единовременное пособие при постановке на учет в медучреждениях в ранние сроки беременности. Больше всего средств будет направлено на пособия по беременности и родам и уходу за ребенком – 2,4 и 3,4 миллиарда рублей соответственно.