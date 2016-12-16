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Posted 16 декабря 2016, 05:10

Published 16 декабря 2016, 05:10

Modified 10 ноября 2022, 18:31

Updated 10 ноября 2022, 18:31

В Башкирии на выплату детских пособий направят более 6,5 миллиарда рублей

16 декабря 2016, 05:10
Большая часть суммы – выплаты по беременности и родам.

На пособия по материнству и детству в этом году будет направлено 6,5 миллиардов рублей, сообщает реготделение Фонда социального страхования РФ.

В эту сумму входят пособия по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, единовременное пособие при постановке на учет в медучреждениях в ранние сроки беременности. Больше всего средств будет направлено на пособия по беременности и родам и уходу за ребенком – 2,4 и 3,4 миллиарда рублей соответственно.

Выплаты производятся из средств фонда на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, - говорится в сообщении. - В региональном отделении фонда застраховано более 1,1 миллиона официально трудоустроенных работников, из них более 600 тысяч – женщины и более 550 тысяч – мужчины.

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