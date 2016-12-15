Как уфимцам выйти на новый уровень жизни

Не остаются в стороне и ведущие республиканские застройщики. Так, Группа Компаний «Госстрой» строит здесь, в пяти минутах езды от центра города, жилой комплекс «Белая река» с совершенно новым уровнем комфорта: белая отделка квартир, высокотехнологичные фасады, собственная котельная, позволяющая экономить на содержании жилья, вид на реку из каждой квартиры, парковка, охрана, собственная котельная, просторные холлы с местами для колясок и спортивного инвентаря, а также благоустроенная придомовая территория с детскими площадками и ландшафтным парком.