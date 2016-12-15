Как уфимцам выйти на новый уровень жизни

Минимальное время на дорогу, чистый воздух и все преимущества мегаполиса. Это лишь часть привилегий, которые получает житель одного из самых популярных уфимских районов – Кузнецовского затона. Сегодня это большая территория, ограниченная улицей Пугачева, рекой Уфой и натуральной лесопосадкой. Район максимально удален от промышленных предприятий и потому имеет хорошую экологию.
Развитие Кузнецовского затона – одна из приоритетных задач, которую ставят перед собой городские власти. На прошедших в октябре публичных слушаниях уфимцы одобрили проект застройки данного микрорайона. И в ближайшем будущем здесь появится вся необходимая для комфортной городской жизни инфраструктура.
Не остаются в стороне и ведущие республиканские застройщики. Так, Группа Компаний «Госстрой» строит здесь, в пяти минутах езды от центра города, жилой комплекс «Белая река» с совершенно новым уровнем комфорта: белая отделка квартир, высокотехнологичные фасады, собственная котельная, позволяющая экономить на содержании жилья, вид на реку из каждой квартиры, парковка, охрана, собственная котельная, просторные холлы с местами для колясок и спортивного инвентаря, а также благоустроенная придомовая территория с детскими площадками и ландшафтным парком.
Сегодня на площадке ЖК «Белая река» продолжается активное строительство – бетонные работы проходят уже на 23 этаже, ведется кирпичная кладка с 9 по 18 этаж, устанавливаются окна.
Купить квартиру в ЖК «Белая река» можно в рамках предновогодней акции – от
1 млн. 550 тыс. руб. Приобрести жилье можно как по специальной программе «Горожанин» Уфимского городского агентства ипотечного кредитования со ставкой от 8,5% годовых1, так и по программам ГК «Госстрой» – ипотеке без первого взноса2 и программе «трейд-ин»3.
Подробную информацию о ЖК «Белая река» узнавайте на сайте http://dombelayareka.ru/, а также в офисе продаж по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80. Информация также доступна на сайте www.gosstroy.info.
1 Заем предоставляется ОАО «УГАИК». Указанная ставка действует при первоначальном взносе от 50% на срок до 25 лет, при сумме займа до 3 000 000 рублей и при подтверждении дохода справкой 2-НДФЛ. Дополнительно оплачиваются услуги страхования в соответствии с условиями программы и страховой компании после оформления права собственности. Для отдельных категорий граждан. Распространяется на определенные объекты застройщиков-партнеров ОАО «УГАИК» по программе «Горожанин». Предложение не является офертой.
2 Заем предоставляет ООО «ГосИпотека». Процентная ставка 11,4% годовых. Срок займа до 20 лет. Предложение не является офертой.
3 Прием автомобиля/недвижимости в зачет приобретаемой недвижимости в строящемся объекте «Белая река». Проектная декларация на сайте дом-белаярека.рф. Застройщик ООО "Герал". Заключение договора участия в долевом строительстве жилья. Предложение не является офертой.