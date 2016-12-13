В Уфе жители Сипайлово наблюдали в небе "световой столб"

- На фото видно, что на разных участках неба – разная облачность, с одной стороны она низкая, а с другой – то ли высокая, то туман, - пояснил Денисов. - Источником сияния – световые источники на земле, полосы идут именно от них это видно по фото. Просто в облачной структуре находятся плоские кристаллы льда которые отражают свет вверх или вниз, формируя световой столб. Такое же сияние может образовываться от Солнца и Луны.