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Posted 13 декабря 2016, 10:00

Published 13 декабря 2016, 10:00

Modified 10 ноября 2022, 18:31

Updated 10 ноября 2022, 18:31

В Уфе жители Сипайлово наблюдали в небе "световой столб"

13 декабря 2016, 10:00
Лучи света отражались от земли как при северном сиянии.

Жители Сипайлово вчера могли наблюдать в небе очень интересное явление. Внешне оно напоминало северное сияние.

Директор уфимского планетария Анатолий Денисов пояснил «Медиакорсети», что оно носит название «световой столб».

- На фото видно, что на разных участках неба – разная облачность, с одной стороны она низкая, а с другой – то ли высокая, то туман, - пояснил Денисов. - Источником сияния – световые источники на земле, полосы идут именно от них это видно по фото. Просто в облачной структуре находятся плоские кристаллы льда которые отражают свет вверх или вниз, формируя световой столб. Такое же сияние может образовываться от Солнца и Луны.

#Денис Объедкин#Город#Новости
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