В Уфе инновационные проекты будут представляться на протяжении двух дней

Posted 12 декабря 2016, 05:16
Published 12 декабря 2016, 05:16
Modified 10 ноября 2022, 18:31
Updated 10 ноября 2022, 18:31
13 и 14 декабря в технопарке Уфимского государственного нефтяного технического университета пройдут презентации инновационных проектов для инвесторов.
Венчурным инвесторам, экспертам, представителям региональной инновационной инфраструктуры, СМИ и органам региональной власти будут представлены проекты участников всех этапов акселерационной программы "Путеводитель по инновациям", предакселератора GenerationS и Ufa Startup Day, сообщили в пресс-службе правительства республики.
За два дня будет представлено 25 проектов. Интерес к проектам проявили не только местные инвесторы, но и инвесторы из Москвы и других регионов России.