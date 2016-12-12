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Posted 12 декабря 2016, 05:16

Published 12 декабря 2016, 05:16

Modified 10 ноября 2022, 18:31

Updated 10 ноября 2022, 18:31

В Уфе инновационные проекты будут представляться на протяжении двух дней

12 декабря 2016, 05:16
Интерес к проектам проявили не только местные инвесторы.

13 и 14 декабря в технопарке Уфимского государственного нефтяного технического университета пройдут презентации инновационных проектов для инвесторов.

Венчурным инвесторам, экспертам, представителям региональной инновационной инфраструктуры, СМИ и органам региональной власти будут представлены проекты участников всех этапов акселерационной программы "Путеводитель по инновациям", предакселератора GenerationS и Ufa Startup Day, сообщили в пресс-службе правительства республики.

За два дня будет представлено 25 проектов. Интерес к проектам проявили не только местные инвесторы, но и инвесторы из Москвы и других регионов России.

#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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