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Posted 12 декабря 2016, 07:09

Published 12 декабря 2016, 07:09

Modified 10 ноября 2022, 18:31

Updated 10 ноября 2022, 18:31

В Башкирии сторож зоопарка погиб в своем вагончике

12 декабря 2016, 07:09
Тело обнаружили после тушения пожара.

Ночью 12 декабря в Чишмах в вагончике передвижного зоопарка нашли тело сторожа. По данному факту началась доследственная проверка сотрудниками следственного комитета по республике.

По предварительным данным, 12 декабря возгорелся вагончик сторожа зоопарка. В нем, закрытом изнутри, обнаружили тело 24-летнего жителя Тюменской области. Вероятная причина возгорания – неаккуратное обращение с огнем во время курения.

– В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские исследования для установления точной причины смерти погибшего и пожарно-техническая экспертиза, – сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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