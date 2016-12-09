Видео: Житель Башкирии рассказал, как его похитили и избивали несколько часов

Житель Нефтекамска Венер Мардамшин рассказал о пытках в местном отделении полиции, после которых ему диагностировали перелом позвоночника, ушибы почек и сотрясение мозга. Как сообщается на сайте "Комитета по предотвращению пыток" 10 ноября к к Мардамшину на улице подошли несколько мужчин и силой заставили сесть в машину. Уже в машине ему на голову надели мешок и некоторое время куда-то везли, после чего его завели в какое-то помещение, по словам Мардамшина, комната находилась в местном отделении полиции. После нескольких часов избиений резиновыми палками и электрошокером, его заставили написать объяснительную о том, что он не имеет претензий к полицейским.